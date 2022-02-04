Байден не может "дать слабину" в отношении Москвы

Раскрученные в западной прессе и поддерживаемые недальновидными политиками слухи о потенциальном военном конфликте между Москвой и Киевом прокомментировал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Он заявил о неготовности американцев воевать за Украину.

По его словам, сегодня важной составляющей внутренней политики США является противостояние с нашей страной. Парламентарий подчеркнул, что в преддверии выборов в Конгресс американский лидер Джо Байден не может "дать слабину", то есть отступить от своих позиций по отношению к России.

Меж тем, президент США готов сделать определенные шаги навстречу нашей стране, уверен сенатор. Байдену это необходимо для удержания ситуации в своих руках. Если она выйдет из-под контроля, то альтернативой, как отметил Пушков, может стать прямое военное противостояние.

В то же время, по мнению политика, американцы не заинтересованы в конфликте. Сенатор заявил, что западные СМИ в преддверии парламентских выборов нагнетают обстановку в стране. Однако даже в этой ситуации США не готовы воевать за Незалежную, уверен член СФ РФ.

В этих условиях Вашингтону остается лишь поддерживать напряженную ситуацию и даже наращивать ее, что, по мнению Пушкова, подтверждается переброской американских военнослужащих в страны Восточной Европы.

Ранее в США посетовали на прозорливость российского лидера Владимира Путина, который раньше американских политиков понял современный миропорядок.