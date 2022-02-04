Взаимоотношения Киева и альянса дорого обойдутся украинцам

Ситуация с молодыми республиками Донбасса сегодня остается весьма напряженной из-за откровенно националистической повестки, продвигаемой властями Незалежной. Естественно, одними лишь громкими заявлениями проблему никак не решить. Впрочем, уже трудно понять, является ли риторика украинских политиков плодом собственного мыслительного процесса или лозунги навеяны заокеанскими партерами. Так или иначе, Москва в очередной раз предложила Киеву думать самостоятельно.

Перестать плясать под дудку НАТО Украину призвала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, иной подход является для Незалежной "путем с обрыва".

Дипломат отметила: сегодня киевская администрация слепо следует указаниям, поступающим от руководства Североатлантического альянса, что в конечном итоге может привести к пагубному результату, потому что "путь к обрыву", по мнению пресс-секретаря МИД РФ, уже пройден.

Захарова подчеркнула, что Москва рассчитывает на отказ Киева от нынешней системы взаимоотношений с Брюсселем, в том числе, от советов натовских "наставников". Она призвала Украину начать вести самостоятельную политику и выстроить диалог с Донецком и Луганском.

Ранее сенатор Алексей Пушков раскрыл стратегию США в "войне" России с Украиной. По его словам, американский лидер Джо Байден не заинтересован в войне за Незалежную.