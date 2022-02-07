В Турции увидели угрозу со стороны США в Черном море

В Турции увидели угрозу со стороны США в Черном море
Фото: Diego Cupolo / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
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Признание Крыма российским могло бы укрепить безопасность Анкары

Продвижение НАТО на Восток представляет угрозу не только для России, но и для Турции. Об этом заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.

По его словам, США уже наводняют оружием, в том числе самолетами, Грецию и Украину, которые находятся "у самого носа Турции". Это чревато провокациями против Анкары. А готовность Киева предоставить свои черноморские порты для кораблей США и Великобритании может иметь непредсказуемо негативные последствия для Турции, считает Перинчек.

"Мы понимаем, что Украина, как и Греция, служит интересам Вашингтона. Приглашение США на Черное море будет иметь очень тяжелые последствия. Не нужно допускать посторонние силы в Черное море,"

– подчеркнул политик в интервью РИА "Новости". Он напомнил, что Вашингтон ведет откровенно недружественную Турции политику, открыто поддерживая курдов и сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена. Поэтому считает необходимым усиливать сотрудничество Анкары с Москвой, фундаментом для которого станет официальное признание Крыма российским.

"Нужно признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра, а Анкаре необходимо принять, что Крым является территорией России",

– призвал Перинчек.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган посетил Киев. Среди договоренностей, заключенных с главой Незалежной Владимиром Зеленский, – решение производить турецкий боевые беспилотники "Байрактар" на Украине. В Москве назвали это соглашение провокацией.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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