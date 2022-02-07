Союз Москвы и Пекина приведет к окончанию американской гегемонии

Для США сегодня разворачивается наихудший сценарий, потому что власти КНР официально поддержали требования нашей страны к НАТО о предоставлении гарантий безопасности. Таким мнением в колонке для издания "Главред" поделился украинский политобозреватель Андрей Головачев.

По его словам, именно союз Москвы и Пекина станет условием для краха Вашингтона, то есть окончания американской гегемонии и разрушения миропорядка с одним центром влияния. Эксперт отметил, что КНР считает справедливыми российские требования по гарантиям безопасности, предъявленные Западу.

Более того, главы внешнеполитических двух государств уже заявили о необходимости борьбы с "дестабилизирующей" политикой США, в том числе, на территории Евросоюза, напомнил аналитик.

Он подчеркнул, что Китай и Россия решили взять на себя ответственность за мировую безопасность наряду с Америкой. По словам Головачева, объединение двух держав на международной арене является для США наихудшим вариантом развития событий.

Политолог уверен, что Вашингтон не смог склонить на свою сторону даже Берлин, чтобы получить поддержку для противостояния двум государствам. По итогу у американцев осталось всего два выхода, считает эксперт.

По его словам, американцы либо должны признать новый мировой порядок и отказаться от дальнейшего санкционного давления, либо разыграть карту войны, чтобы восстановить свою роль на территории Евросоюза. В таком случае становится очевидной роль Украины, считает автор статьи.

Ранее сенатор Алексей Пушков раскрыл стратегию Вашингтона в "войне" Москвы и Киева. Кстати, глава ФБР Кристофер Рэй считает именно КНР самой опасной страной для США.