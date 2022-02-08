Макрон задал тон: политолог оценил неформальное общение президентов РФ и Франции в Кремле

Макрон задал тон: политолог оценил неформальное общение президентов РФ и Франции в Кремле
Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com
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Панибратство двух лидеров говорит о многом, указал эксперт

В Кремле накануне состоялись переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые начались с неформального обращения на "ты" и прошли в довольно дружеском тоне. Политолог, глава центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский оценил обстановку в Кремле на момент встречи и объяснил, как стоит расценивать переговоры.

По словам спикера, ключевая тема переговоров изначально не составляла тайны. И Париж, и Москва стремились к встрече, так как обе стороны действовали, исходя из обстоятельств. Политолог указал, что Макрон задал дружеский тон – российский лидер сразу пошел ему навстречу.

В целом, указал политолог, Макрон всегда поддерживает теплый неформальный тон общения – к примеру, Меркель он обнимал за плечи. Едва ли от Путина следовало бы ожидать панибратства, если бы президент Франции не предложил такую манеру. Однако общение между политиками во многом влияет на будущее в отношениях двух стран.

Рубинский напомнил, что Макрон пригласил Путина в качестве одного из первых политиков после собственной инаугурации. Вполне логично, что причины на то складываются не только из геополитических, но и исторических обстоятельств. Сегодняшний контекст переговоров вопросов не вызывает, передает телеканал "360".

Москва подчеркивает, что речь идет не только о Киеве. Кремль публикует собственные документы по вопросам, которые считает для себя критически важными. К примеру, это размещение вооружения в странах восточного блока НАТО. Обеспокоенность российской стороны вызывает и информационная кампания Соединенных Штатов по "неизбежности" наступления РФ на Украину. В таком случае, уверен политолог, президент Франции – далеко не последняя фигура, через которую можно строить диалог.

Таким образом, указал политолог, основная цель заключается в предотвращении рисков, которые могут привести к военному конфликту. Штаты не собираются вести боевые действия на Украине. Тем не менее, от поставок оружия Киеву они не отказываются.

О том, как завершились переговоры Путина и Макрона – в материале "Утра".

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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