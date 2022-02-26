Западная сторона пока открыта только по двум направлениям

После начала спецоперации России ряд западных стран поспешили ввести антироссийские санкции и принять ряд мер в отношении российских компаний. В частности, авиаперевозчикам РФ запретили использовать для полетов воздушное пространство несколько стран. За последние дни список пополнили сразу восемь государств.

На данный момент российским самолетам запрещено летать над:

Великобританией,

Болгарией,

Польшей,

Украиной,

Эстонией,

Латвией,

Чехией.

Пока из России можно вылететь в западном направлении через Литву и Финляндию. В случае, если и эти страны закроют свое небо, то прямые полеты российских самолетов в Европу будут фактически остановлены.