Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
838 новости
После начала спецоперации России ряд западных стран поспешили ввести антироссийские санкции и принять ряд мер в отношении российских компаний. В частности, авиаперевозчикам РФ запретили использовать для полетов воздушное пространство несколько стран. За последние дни список пополнили сразу восемь государств.
На данный момент российским самолетам запрещено летать над:
Пока из России можно вылететь в западном направлении через Литву и Финляндию. В случае, если и эти страны закроют свое небо, то прямые полеты российских самолетов в Европу будут фактически остановлены.
Президент обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине
Освободить от украинских войск смогли сразу несколько населенных пунктов