Семь стран закрыли небо от российских самолетов

Западная сторона пока открыта только по двум направлениям

После начала спецоперации России ряд западных стран поспешили ввести антироссийские санкции и принять ряд мер в отношении российских компаний. В частности, авиаперевозчикам РФ запретили использовать для полетов воздушное пространство несколько стран. За последние дни список пополнили сразу восемь государств. 

На данный момент российским самолетам запрещено летать над:

  • Великобританией,
  • Болгарией,
  • Польшей,
  • Украиной, 
  • Эстонией,
  • Латвией,
  • Чехией.

Пока из России можно вылететь в западном направлении через Литву и Финляндию. В случае, если и эти страны закроют свое небо, то прямые полеты российских самолетов в Европу будут фактически остановлены.

Источник: Baza
Роман ИГНАТОВ
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