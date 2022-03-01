Все крупные города Украины заблокированы - Зеленский

Все крупные города Украины заблокированы - Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
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Глава Незалежной выступил с важным заявлением

Сегодня, 1 марта, украинский лидер Владимир Зеленский выступает с видеообращением к Европейскому парламенту. В ходе своего выступления главнокомандующий Незалежной объявил, что, по его данным, на сегодняшний день все крупные города Украины полностью заблокированы.

 "Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны", – уверяет Зеленский   

Лидер украинского государства не стал озвучивать подробности, ограничившись громким и резонансным заявлением.

Напомним, Российская Федерация инициировала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. Главной задачей нашей страны является демилитаризация и денацификация этого государства.

В то же время Москва делает все возможное для дипломатического урегулирования конфликта. 28 февраля российские делегаты провели встречу с представителями Незалежной. На переговорах были обсуждены важнейшие вопросы касательно отношений двух государств. Детали пока не разглашаются.

Как отмечает интернет-издание "Свободная пресса", уже 2 марта может состояться второй раунд российско-украинских переговоров. По крайней мере, такую информацию распространяет пресса Незалежной.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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