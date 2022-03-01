Глава Незалежной выступил с важным заявлением

Сегодня, 1 марта, украинский лидер Владимир Зеленский выступает с видеообращением к Европейскому парламенту. В ходе своего выступления главнокомандующий Незалежной объявил, что, по его данным, на сегодняшний день все крупные города Украины полностью заблокированы.

"Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны", – уверяет Зеленский



Лидер украинского государства не стал озвучивать подробности, ограничившись громким и резонансным заявлением.

Напомним, Российская Федерация инициировала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. Главной задачей нашей страны является демилитаризация и денацификация этого государства.

В то же время Москва делает все возможное для дипломатического урегулирования конфликта. 28 февраля российские делегаты провели встречу с представителями Незалежной. На переговорах были обсуждены важнейшие вопросы касательно отношений двух государств. Детали пока не разглашаются.

Как отмечает интернет-издание "Свободная пресса", уже 2 марта может состояться второй раунд российско-украинских переговоров. По крайней мере, такую информацию распространяет пресса Незалежной.