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Сегодня, 1 марта, украинский лидер Владимир Зеленский выступает с видеообращением к Европейскому парламенту. В ходе своего выступления главнокомандующий Незалежной объявил, что, по его данным, на сегодняшний день все крупные города Украины полностью заблокированы.
"Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны", – уверяет Зеленский
Лидер украинского государства не стал озвучивать подробности, ограничившись громким и резонансным заявлением.
Напомним, Российская Федерация инициировала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. Главной задачей нашей страны является демилитаризация и денацификация этого государства.
В то же время Москва делает все возможное для дипломатического урегулирования конфликта. 28 февраля российские делегаты провели встречу с представителями Незалежной. На переговорах были обсуждены важнейшие вопросы касательно отношений двух государств. Детали пока не разглашаются.
Как отмечает интернет-издание "Свободная пресса", уже 2 марта может состояться второй раунд российско-украинских переговоров. По крайней мере, такую информацию распространяет пресса Незалежной.
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