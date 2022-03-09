Киев разрешил стрелять по бегущим в Россию людям – Минобороны

Киев разрешил стрелять по бегущим в Россию людям – Минобороны
Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Кровожадность киевского режима перешла все границы

Сегодня, 9 марта, Министерство обороны России поделилось с общественностью леденящей душу информацией. В оборонном ведомстве сообщили, что киевские власти разрешили националистам открывать огонь по людям, которые пытаются сбежать с Украины на российскую территорию.

Такими данными с журналистами поделился генерал-полковник Михаил Мизинцев. Более того, киевский режим никак не препятствует травле, которую устраивают националисты. Сообщается, что радикалы оказывают давление на жителей, которые остаются на территории Незалежной. Если боевикам удается узнать о бегстве людей в Россию, родные беженцев сталкиваются с неконтролируемой агрессией. Речь идет об угрозах вплоть до физической расправы.

Кроме того, националисты угрожают убить тех, кто пытается получить гуманитарную помощь, предоставленную российскими военными.

Мизинцев сообщил, что на дороге Сумы-Грайворон находится два пункта терробороны, каратели которой занимаются тем, что не дают беженцам покинуть территорию Украины. Они вооружены стрелковым оружием и "коктейлями Молотова". Для того чтобы сбить простых людей с толку, националисты носят гражданскую одежду.

"Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию специальной операции Российской Федерации на территории Незалежной.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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