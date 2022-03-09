"Голодают и мерзнут": британцы бьют тревогу из-за событий на Украине

"Голодают и мерзнут": британцы бьют тревогу из-за событий на Украине
Фото: pixabay.com
Жители Соединенного Королевства предположили, что власти и бизнес решили поднятием цен бороться с проблемой ожирения нации

Ожидаемое повышение цен на продукты питания и бензин в Соединенном Королевстве из-за проводимой ВС России спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине вызывает беспокойство у читатели британской газеты Daily Mail.

Англичане бурно обсуждают статью об известной местной сети пекарен Greggs по продаже сосисочных изделий, сэндвичей и сладостей, которая объявила о планах во второй раз за год поднять цены на свою продукцию.

В публикации отмечается, что Украина является одним из ведущих мировых производителей пшеницы, кукурузы, ячменя и различных кулинарных масел – "строительных блоков многих основных продуктов питания" продающихся в супермаркетах. Однако сейчас украинские "фермеры покинули свои поля, чтобы сражаться с захватчиками".

Если так будет продолжаться и дальше, то цены на хлеб и крупы могут вырасти до 87% в ближайшие 12 месяцев, в то время как цены на кофе, сахар, рис, сыр, фруктовые соки и молоко также поднялись, поскольку растут цены и на энергоносители и транспортные расходы из-за якобы контроля президента РФ Владимира Путина на рынках нефти и газа.

Комментарии к материалу собрало агентство РИА "Новости".

"Власти могут тратить бесчисленные средства на решение конфликтов за границей и регулярно повышать себе зарплату, пока дома бедные и пожилые люди голодают и мерзнут", – написал beyond repair.

"Мне, конечно, жалко Украину, но мне также жалко людей, которые здесь у нас не смогут свести концы с концами. Санкции заставляют страдать всех", – считает hotpots.

"Лидеры продолжают загонять нас из одного кризиса в другой", – заметил jo.

"Вся эта ситуация стала следствием того, что США и западные страны используют Украину для провоцирования России. Они делают это как минимум с 2016 года", – уверен nhuggy.

"Глобальный план по истреблению среднего класса в действии", – указал Potatowithawig.

"Означает ли это, что правительство, наконец, заставит страну похудеть?" – задался вопросом Scottj9.

"Любой предлог, чтобы поднять цены и увеличить прибыль", – делает вывод scalia1963.

А вот пользователь с ником Mercedes то ли в шутку, то ли всерьез дал соотечественникам дельный совет:

"Припаркуйте машину, садитесь на велосипед, идите пешком или садитесь в автобус, выключите отопление, избегайте дорогих супермаркетов или тех, кто намеренно спекулирует, ешьте меньше, чтобы покупать меньше, худейте и помогите вылечить ожирение в Великобритании. Научись помогать себе и перестань ныть", – написал пользователь.

Напомним, накануне власти Великобритании решили "наказать" Россию очередной порцией "санкций" за проводимую ею спецоперацию по защите суверенитета ЛНР и ДНР, а также по принуждению киевского режима к миру. В связи с этим министр по бизнесу, энергетике и промышленности Кваси Квартенг заявил, что Лондон откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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