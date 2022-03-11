Радикалы избавляются от свидетельств проводившихся там исследований

Один из корпусов Физико-технического института в Харькове взорван украинскими националистами. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По сведениям ведомства, таким образом власти Незалежной пытаются избавиться от свидетельств проводившихся в ФТИ исследованиях.

"С целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института", - цитирует РИА "Новости" генерал-полковника.





