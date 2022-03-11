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Один из корпусов Физико-технического института в Харькове взорван украинскими националистами. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По сведениям ведомства, таким образом власти Незалежной пытаются избавиться от свидетельств проводившихся в ФТИ исследованиях.
"С целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, боевиками
батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один
из корпусов физико-технического института", - цитирует РИА "Новости" генерал-полковника.
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