До 50 человек под завалами: украинские боевики подорвали корпус института в Харькове

До 50 человек под завалами: украинские боевики подорвали корпус института в Харькове
Фото: Vincenzo Circosta / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Радикалы избавляются от свидетельств проводившихся там исследований

Один из корпусов Физико-технического института в Харькове взорван украинскими националистами. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По сведениям ведомства, таким образом власти Незалежной пытаются избавиться от свидетельств проводившихся в ФТИ исследованиях.

"С целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института", - цитирует РИА "Новости" генерал-полковника.


Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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