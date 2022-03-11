В деле против журналистки допустили ошибку

На Украине суд заочно арестовал руководителя медиахолдинга Russia Today Маргариту Симоньян. Главному редактору телеканала предъявили обвинение после того, как она публично поддержала специальную военную операцию России по защите мирных жителей независимых ДНР и ЛНР. Меж тем, в деле против журналистки допустили ошибку.

Решение суда о признании медиаменеджера подозреваемой по уголовному делу опубликовала генеральный прокурор Незалежной Ирина Венедиктова. Она подчеркнула, что одним из оснований для начала расследования послужили посты Симоньян в социальных сетях, например, призыв присоединить молодые республики Донбасса к России.

Чиновница отметила, что прокуратура приглашает журналистку на Украину. По ее словам, решение суда об аресте невозможно исполнить, пока глава RT находится на территории нашей страны, поэтому решено объявить ее в международный розыск.

Меж тем, в публикации об уголовном деле генпрокурор неправильно указала отчество главного редактора. Примечательно, что это стало единственным моментом, на который обратила внимание Симоньян.

"Вот же бестолочи",

– написала главред в своем телеграм-канале. Она также обратила внимание украинского генпрокурора, что ее отчество – Симоновна, а не Семёновна.

Напомним, после начала российской спецоперации западные страны усилили давление на нашу страну. Под санкции попали и многие отечественные журналисты, в том числе, Маргарита Симоньян. Впрочем, она нашла это поводом для свадьбы с режиссером Тиграном Кеосаяном.