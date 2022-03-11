Эксперт призвал более активно противостоять мифам и фейкам украинских националистов о спецоперации ВС РФ

Киевский режим пытается одержать победу над Москвой хотя бы в виртуальном пространстве, однако держится эта псевдовиктория на лжи, цинизме и бессовестности. Власти Незалежной пребывают сейчас в агонии, что подтверждает вал фейков, распространяемых через украинские СМИ и соцсети. В информационной сфере создается иллюзия, что спецоперация ВС РФ может закончиться победой националистов соборной.

О пропагандистской машине новых неонацистов на Украине высказался член экспертного совета "Офицеров России" Николай Столяров в комментарии для агентства ФАН.

Он отметил, что Киев в виртуальном мире реально преуспевает, что необходимо учитывать и самим действовать более решительно.

"Это пространство сегодня в эпицентре внимания общественного. И выигрывают, к сожалению, не только пушки и самолеты, но и слово – это чудодейственное оружие в подобных условиях", – считает эксперт.

По его словам, информационную войну с Россией ведет огромная западная пропагандистская машина, а при отсутствии реальных побед, одерживать их остается лишь в виртуальном мире. Но это все далеко от действительности.

Во-первых, такая псевдопобеда не решает саму суть проблемы, подчеркнул Столяров.

"Второе – виртуальные методы, если они сопряжены с бессовестностью, враньем, цинизмом, рано или поздно бумерангом вернутся к той стороне, кто их направляет", – заметил специалист.

Он напомнил, что только за последние пару дней украинские националисты врали и клеветали в адрес российских военных: то придумывали аммиачную химатаку якобы со стороны ВС РФ, то инсценировали бомбежку перинатального центра в Мариуполе.

Добавим, Москва с 24 февраля проводит спецоперацию по защите ДНР и ЛНР, а также по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее в пятницу, 11 марта, стало известно о полном освобождении Волновахи от украинских нацбатов.

Сейчас город Донецкой народной республики зачищают от неонацистов и взрывоопасных предметов. По опубликованным бойцами видео и фото создается впечатление, что Волноваха почти вся в руинах.

