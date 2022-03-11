Виртуальная война против России: описан крах пропагандистской машины Запада

Виртуальная война против России: описан крах пропагандистской машины Запада
Фото: Ohde / face to face / www.globallookpress.com
Эксперт призвал более активно противостоять мифам и фейкам украинских националистов о спецоперации ВС РФ

Киевский режим пытается одержать победу над Москвой хотя бы в виртуальном пространстве, однако держится эта псевдовиктория на лжи, цинизме и бессовестности. Власти Незалежной пребывают сейчас в агонии, что подтверждает вал фейков, распространяемых через украинские СМИ и соцсети. В информационной сфере создается иллюзия, что спецоперация ВС РФ может закончиться победой националистов соборной.

О пропагандистской машине новых неонацистов на Украине высказался член экспертного совета "Офицеров России" Николай Столяров в комментарии для агентства ФАН.

Он отметил, что Киев в виртуальном мире реально преуспевает, что необходимо учитывать и самим действовать более решительно.

"Это пространство сегодня в эпицентре внимания общественного. И выигрывают, к сожалению, не только пушки и самолеты, но и слово – это чудодейственное оружие в подобных условиях", – считает эксперт.

По его словам, информационную войну с Россией ведет огромная западная пропагандистская машина, а при отсутствии реальных побед, одерживать их остается лишь в виртуальном мире. Но это все далеко от действительности.

Во-первых, такая псевдопобеда не решает саму суть проблемы, подчеркнул Столяров.

"Второе – виртуальные методы, если они сопряжены с бессовестностью, враньем, цинизмом, рано или поздно бумерангом вернутся к той стороне, кто их направляет", – заметил специалист.

Он напомнил, что только за последние пару дней украинские националисты врали и клеветали в адрес российских военных: то придумывали аммиачную химатаку якобы со стороны ВС РФ, то инсценировали бомбежку перинатального центра в Мариуполе.

Добавим, Москва с 24 февраля проводит спецоперацию по защите ДНР и ЛНР, а также по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее в пятницу, 11 марта, стало известно о полном освобождении Волновахи от украинских нацбатов.

Сейчас город Донецкой народной республики зачищают от неонацистов и взрывоопасных предметов. По опубликованным бойцами видео и фото создается впечатление, что Волноваха почти вся в руинах.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Киев готовил удар по Белоруссии: Лукашенко показал карту

Минск благодарен Москве за превентивный удар по позициям ВСУ

Генпрокуратура потребовала заблокировать Instagram

Ведомство ответило на призыв к насилию в отношении россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей