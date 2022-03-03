Симоньян в старом платье вышла замуж за Кеосаяна

Симоньян в старом платье вышла замуж за Кеосаяна
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Спустя годы совместной жизни с возлюбленным журналистка наконец-то расписалась

Известный российский медиаменеджер, генеральный директор международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян расписалась в ЗАГСе с давним возлюбленным, Тиграном Кеосаяном.

Подтверждающее фото радостные молодожены успели распространить везде, где только можно. Хотя с давних пор Маргарита твердила, что не стремится заключать брак, однако буквально на днях нашла довольно неожиданный повод для закрепления брачного союза – вместе с Тиграном она попала под международные санкции за позицию по поводу Крыма и ЛДНР. А затем заявила, что решила отпраздновать с избранником такое громкое событие – пара собралась закатить свадьбу.

Симоньян опубликовала торжественный момент росписи, признавшись, что выбрала себе на свадьбу уже поношенный наряд.

"В старом, зато белом платье, и кардигане, со сломанным ногтем, в самодельной прическе и с самодельным макияжем я только что первый раз в жизни вышла замуж", – написала радостная журналистка на своей странице в Instagram.

Звезда уверена: ее брак в жизни – раз и навсегда. Никого уже Маргарита не полюбит так, как Тиграна.

После введенных со стороны Евросоюза санкций Кеосаян заявил, что хочет вместе с возлюбленной как следует отпраздновать рестрикции – новая жизнь, как-никак. А к самим ограничениям журналист относится с равнодушием – считает, что теперь подобные меры могут приниматься буквально без повода, поэтому на его личную жизнь никаким образом не повлияют.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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