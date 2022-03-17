На-ура идут элитные марки алкогольной промышленности РФ

В Великобритании некоторые универмаги начали торговать дорогой российской водкой из-под прилавка, вопреки декларируемому в стране бойкоту наших товаров. Об этом пишет Daily Mail.

В частности, в советские времена погрузился магазин Harrods, который находится в центре Лондона. Из-под прилавка можно купить "супер-премиальную" водку Beluga Noble.



"Персонал с удовольствием продает полуторалитровые бутылки почти за £100 от производителя, запрещенного в других супермаркетах", – отмечает таблоид.

Также в магазине The Selfridges в центре столицы продавали русскую водку самых разных объемов, причем она была на полках и стоила еще больше – до £150, утверждает Daily Mail.

Такие действия предпринимателей подверглись критике со стороны властей. Депутат от лейбористской партии и председатель Комитета по стандартам Палаты общин Крис Брайант осудил владельцев магазинов.

"Я не могу поверить, что некоторые люди этого не понимают", – возмутился политик.

Издание напоминает, что большинство торговых точек в стране попытались избавиться от товаров из России на фоне возмущения британцев проводимой ею спецоперации по защите ЛНР и ДНР. Однако некоторые элитные магазины реагировали медленнее, говорится в статье.

Напомним, во вторник, 15 марта, власти Великобритании ввели запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Также правительство утвердило дополнительный тариф в объеме 35% на импорт некоторых товаров, включая водку.

