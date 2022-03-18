В России анонсировали скорую блокировку YouTube

В России анонсировали скорую блокировку YouTube
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
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Вопрос отложили из-за ситуации с Meta

Роскомнадзор собирался еще в начале марта ограничить доступ к  мировому видеохостингу YouTube в Российской Федерации – это могло произойти еще на прошлой неделе. Однако не исключено, что регулятор на некоторый срок отложил исполнение решения по причине блокировки социальной сети Instagram. Об этом сообщил источник, близкий к федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

По некоторым данным, ограничение доступа к платформе может произойти в течение нескольких дней. Не исключено, что это произойдет и сегодня, 18 марта.

Источник, на который ссылается РИА "Новости", сообщил, что блокировка видеохостинга произойдет до конца следующей недели – вероятность такого развития события крайне высока. Вопрос отложили на какое-то время из-за ситуации с Meta, к которой ограничили в стране доступ из-за разрешения платформ публиковать экстремистские призывы в отношении россиян.

Напомним, 11 марта регулятор ограничил на территории России доступ к социальной сети Instagram, который разрешил пользователям размещать контент с призывами к насильственным действиям в отношении граждан Российской Федерации. Спустя три дня доступ полностью был запрещен.

Несколько дней назад YouTube по неизвестным причинам заблокировал доступ к каналам "Гостелерадиофонда" – крупнейшего архива видематериалов и аудио, произведенных в СССР и России. РКН потребовал от видеохостинга немедленного восстановления доступа, заявив, что YouTube тем самым нарушает доступ к свободному распространению информации, предпринимая недопустимые действия.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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