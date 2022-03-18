Республика справилась с кознями киевского режима благодаря России

С 2014 г. после вхождения в состав Российской Федерации Крым смог преодолеть все пять блокад, устроенных киевским постмайданным режимом. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в пятницу, 18 марта.

"Это банковская, продовольственная, энергетическая, транспортная, и благодаря проведению специальной военной операции на Украине удалось разблокировать Северо-Крымский канал и положить конец водной блокаде полуострова", – цитирует РИА "Новости" депутата.

Все усилия властей Незалежной устроить блокаду полуострову провалились, подчеркнул Гемпель. Руководство республики при помощи всей РФ преодолели эти преграды.

По словам парламентария, начиная с момента возвращения в состав России Крым динамично развивается во всех отраслях жизни.



"При Украине никому и не снилось, что полуостров может так быстро преобразиться", - резюмировал Гемпель.

Напомним, 18 марта страна празднует восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил о планах построить на крымском побережье новый город на 50 тыс. жителей. Данный прожект будет внесен в правительство до 1 апреля.

Уже известны два варианта потенциального строительства: в Сакском районе и в Симферопольском – в районе поселка Николаевка.

Что касается воды, то Северо-Крымский канал был разблокирован российскими военнослужащими чуть ли не в первый день спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Однако он был перекрыт заградительной дамбой, которую сначала саперы подорвали, а затем при помощи спецтехники был убран мусор.

В начале марта крымчане начали выкладывать в соцсети, как днепровская вода самотеком пошла по СКК.

