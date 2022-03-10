Командиры во время отступления бросают новобранцев

Украинская армия пребывает в состоянии неразберихи и паники, об этом рассказал резервист ВСУ Олег Кузьма, призванного участвовать в боях в Донбассе 24 февраля и которого в ходе отступления силовики просто бросили.

В результате мужчина добровольно вышел к бойцам Народной милиции ЛНР и подписал отказ в будущем принимать участие в боевых действиях. Также он призвал сослуживцев последовать его примеру. Видеообращение резервиста публикует телеканал "Звезда".

По его словам, в рядах ВСУ на территории Донбасса сейчас царит полная неразбериха и хаос. Многие новобранцы вообще не желают участвовать в боевых действиях.

"Старших никого не было, никто нами не командовал, никто ничего не сказал. Мы чувствовали себя, как дети", – заметил Кузьма.

О панике и истерике среди украинских военных сообщил и мэр города Докучаевск в ДНР Александр Качанов. Именно с этим состоянием он связывает тот факт, что вэсэушники и нацбаты активизировали свои обстрелы населенных пунктов Донбасса, передает РИА "Новости".

По его данным, за прошедшие две недели разрушено 215 объектов социальной инфраструктуры – котельные, многоквартирный и частный жилой фонд. При этом Докучаевск принимает у себя беженцев, подчеркнул градоначальник.

Взятие под контроль Волновахи и Мариуполя войсками ДНР может ускорить сдачу украинских военных. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"Я постоянно везде объявляю, что если хотите сохранить жизнь, то сложите оружие..." – цитирует RT спикера НМ.

Вместе с тем, считает Басурин, националисты продолжат нападения. Сейчас группировка ВСУ, включая Нацгвардию и нацбатальоны, в регионе оценивается примерно в 50 тыс. человек.

Напомним, ВС России с 24 февраля проводят в Донбассе спецоперацию по защите суверенитета ЛНР и ДНР, а также по демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас самое сложное положение в районе Мариуполя – население второго по населенности города Донецкой Народной Республики находится в заложниках у националистов.

Как заметил член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин, освобождение Мариуполя будет иметь колоссальное значение для спецоперации на Украине и дальнейшей судьбы Киева.

