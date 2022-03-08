Особую кровожадность проявил одиозный депутат

Сегодня, 8 марта, заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская рассказала, что лично отправилась в Херсонскую область для того, чтобы раздать гуманитарную помощь. На это благородное деяние уже отреагировали в Верховной раде. На проявившую милосердие Наталью ни много ни мало открыли "сафари".



С таким скандальным заявлением в своем телеграм-канале выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Одиозный политик обхамил Поклонскую последними словами и подчеркнул, что будет очень рад, если ее схватят украинские силовики или боевики из нацбатальонов.

Информацией о своей поездке Наталья поделилась на личной странице в Instagram. Политик подчеркнула, что представители ВСУ прямо угрожают местным жителям расправой за получение продуктов питания от российской стороны. Поклонскую поражает такая жестокость киевских военных и их готовность использовать жизни мирных людей в своих корыстных планах. Сейчас украинцы фактически стали живым щитом для киевского режима.

Однако наибольшую кровожадность проявил депутат Гончаренко. Парламентарий считает нормальным призывать своих сограждан охотиться на Поклонскую. Высокопоставленный украинец убежден, что сейчас Наталья "не ожидает удара", а значит ее можно схватить и передать для расправы националистам.