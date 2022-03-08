Генсек НАТО обозначил реальную цель альянса в кризисе на Украине

Генсек НАТО обозначил реальную цель альянса в кризисе на Украине
Фото: www.pixabay.com
Столтенберг решил быть откровенным с общественностью

Долгое время все внимание мирового пространства приковано к происходящему на территории украинского государства. Многие понимают, что конфликт не обошелся без руки западных кураторов, которые активно продвигают свои интересы с помощью марионеточного киевского режима. Сегодня, 8 марта, стало известно, какие цели в настоящий момент ставит перед собой Североатлантический альянс на территории Незалежной.

Генеральный секретарь западной коалиции Йенс Столтенберг подчеркнул: главное, о чем сейчас беспокоятся члены НАТО – это сдерживание конфликта в пределах украинского государства. Самым страшным для западных деятелей является то, что ситуация может выйти из-под контроля и перекинется на другие государства.

Столтенберг подчеркнул:

"Ответственность Североатлантического альянса заключается в том, чтобы обеспечить нераспространение конфликта за пределы Украины".

В то же время генсек коалиции прогнозирует, что справиться с этой задачей, возможно, не удастся. Вероятность того, что ситуация резко обострится и затронет другие страны, весьма существенна.

Одновременно с этим представитель НАТО продолжает угрожать России. Столтенберг напомнил, что боевые самолеты Соединенных Штатов Америки при необходимости готовы вступить в конфликт.

"Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию специальной военной операции российских Вооруженных сил на территории Украины.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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