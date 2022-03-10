Глава Чечни не стал стесняться в выражениях

Чеченский лидер Рамзан Кадыров принимает самое активное участие в специальной военной операции России на территории украинского государства и часто дает комментарии по поводу происходящего. Так, политик выступил с грозным заявлением в адрес бандеровцев и националистов, которые бесчинствуют в Незалежной.



Кадыров подчеркнул, что чеченским спецназовцам не терпится разделаться с преступниками, которые держат в страхе собственное население и прикрываются мирными жителями, как живым щитом. Такое подлое поведение вызывает отвращение у главы кавказской республики.

"Трусливые шакалы никак не могут осмелиться пойти в наступление", – сетует Кадыров в социальной сети.

Государственный деятель отметил, что бандеровцы и националисты опасаются вступить в схватку с чеченскими бойцами, так как это намного опаснее, чем стрелять по мирным гражданам.

"Тут можно и пулю словить в лоб", – подчеркнул Кадыров, отметив, что преступников в любом случае ждет такой конец.

К слову, недавно Рамзан Кадыров высмеял введенные против него японские санкции. Глава республики с иронией отметил, что теперь ему, по всей видимости, запрещено наслаждаться цветением сакуры. Для того чтобы не лишаться такого удовольствия, Кадыров даже "готов" стать ниндзя и уйти в подполье.