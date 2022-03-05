В Мариуполе взорвали многоквартирный дом - Пушилин

В Мариуполе взорвали многоквартирный дом - Пушилин
Фото: pixabay.com
Ранее Минобороны России объявило эвакуацию мирного населения из города

Боевики ультраправого воинского подразделения "Азов*" подорвали жилой дом, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, сейчас под завалами находятся примерно 200 человек, среди которых есть женщины и дети. Взрыв произошел на бульваре Меотиды.

Напомним, сегодня, 5 марта, Министерство обороны России объявило, что по договоренности с украинской стороной из Мариуполя по гуманитарным коридорам будут эвакуировать мирное население. Всего собираются вывезти более 200 тыс человек. 

Замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин утверждает, что украинские националисты при отступлении пытаются нанести как можно больший урон гражданской инфраструктуре и системам снабжения, чтобы устроить гуманитарную катастрофу.

*запрещенная на территории России организация


Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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