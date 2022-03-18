Появились подробности подготовки теракта против российских военных в Белоруссии

Появились подробности подготовки теракта против российских военных в Белоруссии
Фото: pixabay.com
Один из подозреваемых рассказал о влиянии деструктивных Telegram-каналов

В Белоруссии в Мозырском районе предотвратили теракт на железной дороге против российских военных. СМИ выяснили подробности инцидента.

О произошедшем в эфире канала "Беларусь 1" рассказал один из подозреваемых по имени Сергей Плешкун. Он заявил, что виной всему стали "жесткие новости", которых он начитался в деструктивных Telegram-каналах. 

Подозреваемый сообщил, что больше года не следил за информационной повесткой, однако после начала спецоперации России на Украине он снова начал читать и смотреть новости. По его словам, он буквально стал заложником "пучины злости", которая оказала пагубное влияние на его психическое состояние. 

Сергей Плешкун рассказал также и о создании зажигательной смеси. Он признался, что два года назад налил жидкость в бутылку и спрятал, а потом понял, что совершил глупый поступок. Затем он закопал ее в гараже. После начала вышеупомянутых событий подозреваемый задумался о том, чтобы изготовить коктейли Молотова, хотя не стал отрицать, что рассматривал и другие варианты. 

Преступление против российских военных готовили двое, однако второй из подозреваемых не стал сотрудничать со следствием. 

Ранее стало известно о том, что в Белорусии возбудили уголовное дело против Алексея Арестовича. Глава офиса Зеленского призывал белорусов начать "рельсовую войну", чтобы не дать российским военным доставлять военную технику для проведения спецоперации. 

Источник: БЕЛТА ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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