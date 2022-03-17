Мужчина получил 19 лет тюрьмы за подготовку к теракту в Москве

Правохранители выяснили, что тот сам учился изготовлять взрывчатку

Иностранного гражданина в Подмосковье признали виновным в преступлениях террористической направленности, передает главк регионального СК.

Как отмечает источник, 21-летний молодой человек в прошлом году решил вступить в террористическую организацию, а летом разработал план совершения теракта в Москве, получив все для создания взрывного устройства.

Оперативные сотрудники узнали о планах молодого человека. После задержания выяснилось, что информацией по подготовке к теракту он узнал из Сети. Фигурант приговорен к 19 годам лишения свободы, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".


Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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