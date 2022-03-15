Бывшего лидера нации на родине воспринимают как сбитого летчика

Четвертый президент Украины Виктор Янукович, покинувший страну в результате госпереворота в 2014 году, сыграет положительную роль в процессе демилитаризации и денацификации его родины, если ничего не будет делать и отправится куда-нибудь в Ростов. К такому выводу пришел политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Эксперт прокомментировал возможное участие экс-лидера Незалежной в переговорах между Москвой и Киевом.

"Януковича воспринимают как сбитого и не очень хорошего летчика, и те, кто выступал против него во время переворота, и те, кто выступал за него во время переворота", – сказал "Ленте.ру" политолог.

По его словам, одни украинцы обвиняли Виктора Федоровича в том, что он слишком долго сопротивлялся сторонникам Майдана, другие считали, что тогда глава государства бездействовал и довел страну до "революции гидности".

Жарихин исключил вероятность того, что Янукович сможет вернуться к политической деятельности на родине в случае смены власти.

Напомним, накануне бывший президент дал интервью РИА "Новости", в котором сообщил, что его окружение, куда входят предприниматели и активисты, подготовили и представили действующему лидеру нации Владимиру Зеленскому план действий по урегулированию конфликта между Украиной и Донбассом. Однако, по его словам, экс-комик отверг этот прожект.





