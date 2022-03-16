Граждане РФ распространяют фейки о собственной стране

В информационной войне, развязанной против России, участвуют десятки тысяч блогеров. В их задачу входит распространение фейков в Сети. Об этом сообщил зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его данным, в день сейчас удается выявить 2 – 3 тысячи аккаунтов, распространяющих ложную информацию о России. Всего же к антироссийским действиям в Сети привлечено около 30 тысяч так называемых блогеров – людей с большим количеством подписчиков.

"При этом значительная часть – это граждане России",

– констатировал Малькевич на заседании ОП РФ в среду, 16 марта.

Ранее стало известно, что Белый дом решил привлечь к антироссийской кампании звезд "ТикТока". В Америке признают, что эти подростки "очень влиятельны", чем и захотели воспользоваться власти США. В Сети уже появился ролик бьюти-блогерши с многомиллионной аудиторией подписчиков, которая стала рассказывать о влиянии России на рост цен на бензин в США после того, как ей это объяснила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Справедливости ради надо отметить, что в соцсетях есть и авторы, которые с увлечением разоблачают фейки, распространяемые в СМИ и Интернете. Некоторые публикации больше похожи на анекдот. Другие совсем не смешные и направлены на манипулирование общественным сознанием, разжигание русофобии и рост агрессии в мире.