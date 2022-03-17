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Американские пропагандисты штамповали фейковые новости еще со времен Второй мировой войны. Это следует из рассекреченных сегодня ФСБ России архивных документов, датированных 1945 годом.
В них идет речь о якобы разрушенном солдатами советской армии жилом доме и умышленной дискредитации СССР.
Как отмечают в ведомстве, США ведет информационную войну против нашей страны в течение десятилетий. Согласно представленному документу, находясь в освобожденном Красной армией от немецко-фашистских захватчиков Будапеште американцы сняли документальный фильм о якобы жестоком отношении советских воинов к местным жителям.
Причем делали они это при участии одной из самых известных и влиятельных киностудий Голливуда Metro-Goldwyn-Mayer. Руководил фальшивкой начальник военного отдела американской военной миссии полковник Хайд и глава разведотдела подполковник Ковач, сообщает РИА "Новости".
Постановочные кадры доказывают, что Штаты уже в те годы не гнушались использовать приемы информационной войны, что с успехом делают и сейчас.
Сведения данных видеоматериалов носят порочащий советских бойцов характер и абсолютно не соответствуют действительности, подчеркнули в Центре общественных связей спецслужбы.
Напомним, ранее ряд западных СМИ вышел с липовыми публикациями о спецоперации ВС России по демилитаризации и денацификации Украины. В статьях обстрел ВСУ ракетой "Точка-У" по центру Донецка был представлен атакой российских войск на Киев и Яворовский полигон с фотографиями жертв столицы ДНР.
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