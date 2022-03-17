США штамповали фейки еще в 1945 году - ФСБ

США штамповали фейки еще в 1945 году - ФСБ
Фото: West Coast Surfer/moodboard/www.globallookpress.com
продолжениеКонфликт России и Украины закончится миром: Лукашенко рассказал о выборе Киева
Американцы снимали фальшивые докфильмы при участии одной из самых известных киностудий Голливуда Metro-Goldwyn-Mayer

Американские пропагандисты штамповали фейковые новости еще со времен Второй мировой войны. Это следует из рассекреченных сегодня ФСБ России архивных документов, датированных 1945 годом.

В них идет речь о якобы разрушенном солдатами советской армии жилом доме и умышленной дискредитации СССР.

Как отмечают в ведомстве, США ведет информационную войну против нашей страны в течение десятилетий. Согласно представленному документу, находясь в освобожденном Красной армией от немецко-фашистских захватчиков Будапеште американцы сняли документальный фильм о якобы жестоком отношении советских воинов к местным жителям.

Причем делали они это при участии одной из самых известных и влиятельных киностудий Голливуда Metro-Goldwyn-Mayer. Руководил фальшивкой начальник военного отдела американской военной миссии полковник Хайд и глава разведотдела подполковник Ковач, сообщает РИА "Новости".

Постановочные кадры доказывают, что Штаты уже в те годы не гнушались использовать приемы информационной войны, что с успехом делают и сейчас.

Сведения данных видеоматериалов носят порочащий советских бойцов характер и абсолютно не соответствуют действительности, подчеркнули в Центре общественных связей спецслужбы.


Напомним, ранее ряд западных СМИ вышел с липовыми публикациями о спецоперации ВС России по демилитаризации и денацификации Украины. В статьях обстрел ВСУ ракетой "Точка-У" по центру Донецка был представлен атакой российских войск на Киев и Яворовский полигон с фотографиями жертв столицы ДНР.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

"Это не переплюнуть": Захарова посулила автору Bild премию за фейк

Западные СМИ соревнуются за лучшую ложь о России

Медведев предрек мрачное будущее "оборзевшему" Западу

России не в новинку сталкиваться с оголтелой ненавистью европейцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей