Американцы снимали фальшивые докфильмы при участии одной из самых известных киностудий Голливуда Metro-Goldwyn-Mayer

Американские пропагандисты штамповали фейковые новости еще со времен Второй мировой войны. Это следует из рассекреченных сегодня ФСБ России архивных документов, датированных 1945 годом.

В них идет речь о якобы разрушенном солдатами советской армии жилом доме и умышленной дискредитации СССР.

Как отмечают в ведомстве, США ведет информационную войну против нашей страны в течение десятилетий. Согласно представленному документу, находясь в освобожденном Красной армией от немецко-фашистских захватчиков Будапеште американцы сняли документальный фильм о якобы жестоком отношении советских воинов к местным жителям.

Причем делали они это при участии одной из самых известных и влиятельных киностудий Голливуда Metro-Goldwyn-Mayer. Руководил фальшивкой начальник военного отдела американской военной миссии полковник Хайд и глава разведотдела подполковник Ковач, сообщает РИА "Новости".

Постановочные кадры доказывают, что Штаты уже в те годы не гнушались использовать приемы информационной войны, что с успехом делают и сейчас.

Сведения данных видеоматериалов носят порочащий советских бойцов характер и абсолютно не соответствуют действительности, подчеркнули в Центре общественных связей спецслужбы.





Напомним, ранее ряд западных СМИ вышел с липовыми публикациями о спецоперации ВС России по демилитаризации и денацификации Украины. В статьях обстрел ВСУ ракетой "Точка-У" по центру Донецка был представлен атакой российских войск на Киев и Яворовский полигон с фотографиями жертв столицы ДНР.

