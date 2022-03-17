В Минске советуют киевским руководителям согласиться на предложения Москвы

Военная операция на Украине скоро закончится. Россия там точно не проиграет, а как повернется дело для Незалежной – решать Киеву. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал в интервью японскому телеканалу TBS.

По словам белорусского лидера, он знает, какой проект договора Москва предлагает Киеву, и считает его "абсолютно приемлемым". Поэтому в интересах украинской стороны подписать его как можно скорее.

"Сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились, и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции",

– предупредил Лукашенко, напомнив японскому журналисту, что бывает, когда одна страна оказывается проигравшей, а другая – победительницей.

Лукашенко убежден, что на Украине в любом случае скоро наступит мир. Он рассчитывает, что белорусским войскам вступать в вооруженный конфликт не придется. Но если Украина продолжит провокации, например, будет направлять орудия на Белоруссию и летательные аппараты, ответ непременно последует.

Ранее Лукашенко сообщил, что Украина пыталась нанести удар по Белоруссии ракетами "Точка-У". Несколько дней такая ракета, начиненная кассетными боезарядами, упала в центре Донецка, убив 20 мирных жителей и ранив еще несколько десятков человек, в том числе маленьких детей.