Польша испугалась возрождения "Северного потока-2"

Польша испугалась возрождения "Северного потока-2"
Фото: Daniel Reinhardt / dpa / www.globallookpress.com
Варшава не уверена, что немцы долго продержатся на антироссийский позициях

На российском экспортном газопроводе "Северный поток-2" рано ставить крест. Это признал ответственный за вопросы стратегической энергетической инфраструктуры правительства Польши Петр Наимский.

Он напомнил, что Варшава и еще ряд членов ЕС жестко выступали против поставок российского газа в Европу и тем более их увеличения. Но в Берлине превалировала противоположная точка зрения. И хотя сейчас власти ФРГ отказались от запуска "Северного потока-2", все может быстро измениться – ведь газопровод уже полностью готов к работе, нужна только отмашка руководства.

"Сегодня тем, кто продвигает российско-германское сотрудничество, к несчастью для них и большому счастью для нас, пришлось уйти в тень. Но это временно. Я боюсь, что они могут вернуться",

– поделился опасениями Наимский в эфире радио RMF 17 марта.

Что касается Варшавы, то она тверда как скала: раз сказала, что не будет покупать газ у России, значит, не будет. Но и досрочно разрывать контракт с "Газпромом" на поставку топлива из РФ Польша тоже не собирается. Договор заканчивается в конце 2022 года. Вот после этого и наступит время отказа от российских энергоносителей, поясняют поляки.

При этом в Варшаве рассчитывают, что и другие страны ЕС последуют ее примеру и не будут покупать у Москвы газ. Наимский допускает, что это приведет к взрывному росту цен, но уверяет, что со временем они "стабилизируются". Это же касается и нефти. Представитель польского правительства настаивает: на закупку российского черного золота тоже нужно наложить эмбарго: "Наши НПЗ быстро найдут других поставщиков", – заявил Наимский. Впрочем, чешский эксперт уже опровергла это мнение.

Ранее о прекращении покупки российской нефти заявил президент США Джо Байден. Это вылилось в стремительное подорожание бензина и недовольство американцев.

Источник: RMF 24 ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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