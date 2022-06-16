В первоначальные планы пришлось внести корректировки

Новейшая российская газовая магистраль "Северный поток – 2" была возведена в рамках масштабного проекта по поставкам голубого топлива в Европу. Однако антироссийские настроение, которые буйным цветом расцвели в ряде западных государств, серьезно усложнили все взаимоотношения между Россией и Европой. Тем не менее, наш трубопровод находится в полной готовности для выполнения своих функций.



Как сообщил глава отечественного энергетического гиганта "Газпром" Алексей Миллер, российский трубопровод находится под давлением, голубое топливо по нему можно поставлять в европейские страны "хоть сейчас".

При этом сложившаяся ситуация внесла определенные корректировки в изначальные планы на новейшие энергетические коммуникации. Так, Миллер сообщил, что мощности одной нитки газопровода были переориентированы на газоснабжение Северо-Запада Российской Федерации.