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Новейшая российская газовая магистраль "Северный поток – 2" была возведена в рамках масштабного проекта по поставкам голубого топлива в Европу. Однако антироссийские настроение, которые буйным цветом расцвели в ряде западных государств, серьезно усложнили все взаимоотношения между Россией и Европой. Тем не менее, наш трубопровод находится в полной готовности для выполнения своих функций.
Как сообщил глава отечественного энергетического гиганта "Газпром" Алексей Миллер, российский трубопровод находится под давлением, голубое топливо по нему можно поставлять в европейские страны "хоть сейчас".
При этом сложившаяся ситуация внесла определенные корректировки в изначальные планы на новейшие энергетические коммуникации. Так, Миллер сообщил, что мощности одной нитки газопровода были переориентированы на газоснабжение Северо-Запада Российской Федерации.
Ситуация на международной арене продолжает обостряться
Проект будет принят членами альянса в конце месяца