Кремль выдвинул Европе жесткий газовый ультиматум

Кремль выдвинул Европе жесткий газовый ультиматум
Matthias Bein/www.globallookpress.com
Кое-кто рискует остаться без топлива

Европейский союз не спешит возвращать России турбины, которые находились на ремонте. Речь идет об элементах, необходимых для поставок газового топлива в ЕС, в связи с чем кризис поставок энергоносителей можно считать намеренно спровоцированным. Соответствующее заявление сделал сегодня, 20 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как указал пресс-секретарь главы РФ, Россия до сих пор остается гарантированно надежным поставщиком энергоносителей. С точки зрения технологического характера инфраструктура "Северного потока" оказалась под ударом из-за экономических рестрикций, которые Евросоюз вводить никто не принуждал.

Песков указал, что европейская сторона, к тому же, не спешит возвращать турбины после капитального ремонта. Поэтому у РФ банально не хватает инфраструктурных мощностей. Европейский союз несет полную ответственность за состояние турбин – именно он и должен был "отремонтировать железо", а после – вернуть российской стороне, передает телеканал "360".

"Но европейцы должны отдать то самое железо и отремонтировать его в соответствии со своими обязательствами", – отметил российский госслужащий.

В Газпроме напомнили ранее, что "Северный поток – 2" готов к эксплуатации, хотя и оказался под давлением из-за санкций.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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