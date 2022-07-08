"Газовое оружие" добило разум коллективного Запада

Российская Федерация вовсе не намерена задействовать свои энергоресурсы в качестве средства для давления на ЕС, несмотря на обратные утверждения официальных лиц в ФРГ. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, регагируя таким образом на слова вице-канцлера Германии Роберта Хабека.

По словам росийского госслужащего, Москва отвергает такие заявления – Россия весьма последовательна в выполнении своих обязательств и гарантирования энергетической безопасности соседей.

В Кремле заявили, что могут даже дать гарантии, которые бы позволили европейским налогоплательщикам не видеть огромную сумму на счетах. Регламентные работы на газовой магистрали проводят ежегодно.

"Придет турбина – объемы будут наращены. Но вопрос, почему сразу этого не сделали, остается открытым", – указал Песков.

Ранее глава Минэкономики Германии Роберт Хабек попросил канадское правительство отправить на ремонт турбину "Северного потока", которую Оттава отказалась возвращать после санкций Запада против РФ. Тогда же министр попытался все свести к тому, что в таком случае у Москвы закончатся "отговорки", которые бы позволили "сократить поставки".