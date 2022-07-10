Возвращать Газпрому ничего нельзя, считают в Киеве

Глава украинского ГТС Сергей Макогон заявил, что решение Оттавы вернуть турбину для газовой магистрали "Северный поток" станет негативным прецедентом для всего мира.

Ранее в СМИ появилась информация, что Канада решила вернуть ФРГ турбину, которую впоследствии доставят российскому "Газпрому".

По словам украинского топ-менеджера, канадская сторона столкнулась с неким давлением – и именно поэтому приняла соответствующее решение. Однако логика североамериканского государства понятна – после исполнения решения Запад будет ожидать от российской стороны возобновления газового транзита. А это означает, что ЕС начнет копить топливо к зимнему сезону.

Однако, считает Макогон, у Газпрома имеется возможность увеличения транзита через Польшу и саму Украину.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается собирается давить на Европу с помощью собственных энергоресуросов – Россия весьма последовательна в своих решениях и начнет наращивать объемы после возврата турбины.