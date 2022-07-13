"По недомыслию": Пушков разложил по полочкам ситуацию вокруг "Северного потока"

"По недомыслию": Пушков разложил по полочкам ситуацию вокруг "Северного потока"
Фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Украинцы подняли хай из-за возврата Канадой турбины для трубопровода

Серьезная международная заваруха началась после того, как канадские власти приняли решение все же вернуть нам отремонтированные турбины российской газовой магистрали "Северный поток". Своим мнением по поводу сложившейся ситуации поделился член Совфеда Алексей Пушков.

Действия Оттавы привели к тому, что у официального Киева началась форменная истерика, там объявили, что отдавать России российские турбины после ремонта – неприемлемо. При этом с соответствующей просьбой к Канаде обратилась Германия. Что же касается украинского протеста, в Берлине сухо ответили, что "приняли его к сведению".

Как пояснил сенатор, берлинская администрация попросту отвергла претензии Киева по поводу "Северного потока". Никаких оснований для того, чтобы задерживать наши турбины после ремонта нет, отмечает телеканал RT.

"Канада подвела турбину под свои санкции по недомыслию, в санкционном раже", – объяснил Пушков. Его слова приводит интернет-издание "Общественная служба новостей".

Сенатор добавил, что Оттава не согласовала этот шаг с Европейским союзом, именно поэтому властям пришлось давать задний ход.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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