Компания приняла встречные меры

Правительство ФРГ сильно встревожено заявлением российского "Газпрома", которая указал на сокращение поставок голубого топлива. Прокачка по "Северному потоку" с 27 июля упадет до 33 миллионов кубометров, пишет Express.

В материале говорится, что на межгосударственном уровне в ЕС ожидается обсуждение чрезвычайного плана по экономии энергоносителей. Ситуация развивается по худшему для Еврокомиссии сценарию, пишет телеканал "360".

До этого российский гигант приостанавливал поставки в ФРГ на сутки из-за ремонтных работ на участке "Северного потока". Позднее в "Газпроме" указали, что соглашение с Siemens Energy не предполагает от российской компании определенных действий, которые бы позволили вернуть турбину, передает RT.

"Газпром" отмечает, что до сих пор не получил от немецких коллег требуемую турбину – западные коллеги ссылаются на некое отсутствие документов.

В российской компании уже сообщали о сокращении поставок из-за непредвиденных обстоятельств.