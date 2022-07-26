Европа забилась в панике после ответа "Газпрома"

Европа забилась в панике после ответа "Газпрома"
Nord Stream AG/www.globallookpress.com
Компания приняла встречные меры

Правительство ФРГ сильно встревожено заявлением российского "Газпрома", которая указал на сокращение поставок голубого топлива. Прокачка по "Северному потоку" с 27 июля упадет до 33 миллионов кубометров, пишет Express.

В материале говорится, что на межгосударственном уровне в ЕС ожидается обсуждение чрезвычайного плана по экономии энергоносителей. Ситуация развивается по худшему для Еврокомиссии сценарию, пишет телеканал "360".

До этого российский гигант приостанавливал поставки в ФРГ на сутки из-за ремонтных работ на участке "Северного потока". Позднее в "Газпроме" указали, что соглашение с Siemens Energy не предполагает от российской компании определенных действий, которые бы позволили вернуть турбину, передает RT.

"Газпром" отмечает, что до сих пор не получил от немецких коллег требуемую турбину – западные коллеги ссылаются на некое отсутствие документов.

В российской компании уже сообщали о сокращении поставок из-за непредвиденных обстоятельств.

Источник: Express.co ✓ Надежный источник
новости партнеров

Крупнейшие партии Финляндии заняли жесткую позицию по визам для россиян

Отношения Хельсинки и Москвы ухудшаются

Москва влепила заслуженную оплеуху заистерившему из-за газа "Евросоюзу"

Накалять ситуацию до предела и обвинять в этом объект своих нападок - как минимум странно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей