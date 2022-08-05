Киев уверен, что его собственные мощности для транзита в Европу куда предпочтительнее

Глава министерства природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что транзит газа через украинскую территорию никогда не станет заменой "Северному потоку" ввиду недостатка пропускной способности. Однако с министром выразила несогласие посол Незалежной в Канаде Юлия Ковалив.

Уилкинсон выступил перед парламентом и указал на необходимость возврата турбины для "Северного потока". Министр отверг доводы Киева, который выступил против возврата двигателя, уточняет телеканал "360". Оттава не стала принимать заявления Кива о том, что его ГТС может выступать альтернативным вариантом. Таким образом, критика решения канадских властей неуместна, передает URA.ru.

Как указал канадский чиновник, схема, при которой ФРГ могла бы полностью рассчитывать на украинскую ГТС как на главный трубопровод, является нерабочей.

Киев уже выражал Западу претензии из-за предложений вернуть турбину "Северного потока" российской стороне – глава украинской ГТС Сергей Макогон заявил месяцем ранее, что в таком случае Оттава примет шаги, которые окажутся негативным прецедентом для всего мирового сообщества.