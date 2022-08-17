Прижали к стенке: Германия может пойти на запуск "Северного потока-2" уже осенью

Прижали к стенке: Германия может пойти на запуск "Северного потока-2" уже осенью
Фото: Bernd Thissen/dpa/www.globallookpress.com
Немцы и жители соседних стран уже в панике из-за нехватки топлива

Немецкие власти оказались в тяжелом положении из-за своей зеленой энергетической политики, в результате которой пострадали и соседние страны, испытывающие зависимость от поставляемого из ФРГ топлива. Если бы не отказ Берлина от АЭС, цены на энергию, даже при аналогичных мировых событиях, не выросли бы в десять раз, как сейчас, пишет обозреватель чешкого издания Lidovky Лукаш Кованда.

Европейские потребители уже в панике скупают энергообогреватели, ожидая проблем с газом в грядущий отопительный сезон. Пока поставщики расходуют то, что удалось закупить до начала военного конфликта на Украине по старым ценам. Хранилища пытаются заполнить перед зимой, но "Северный поток-1" задействует лишь 20% от мощностей – в Берлине объясняют это политическими причинами, а в Москве техническими проблемами из-за санкций Запада. 

Дополнительные трудности вызывает осушение Рейна из-за засухи, что сделало реку непригодной для судоходства и осложнило поставки угля, пишет RT. Все это в разы повышает вероятность, что ФРГ ждут серьезные проблемы зимой. 

"Возможно, ей придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода "Северный поток – 2"", – пишет экономист.

Если немцы массово перейдут на отопление с помощью энергообогревателей, то электросистема страны не выдержит – все обернется коллапсом систем и блэкаутом. В таком случае соседнюю Чехию ждут более высокие цены на электричество и перебои в электроснабжении, сообщает Общественная служба новостей

Источник: Lidovky ✓ Надежный источник
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