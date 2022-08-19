Россия собирается полностью лишить Европу поставок газа

Россия собирается полностью лишить Европу поставок газа
Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Трубопроводу требуется техническое обслуживание

Поставки газа по "Северному потоку" будут приостановлены с 31 августа по 2 сентября. Об этом говорится в сообщении "Газпрома", опубликованном в Telegram. 

Как объяснили в компании, единственный функционирующий газоперекачивающий агрегат Trent 60 требует проведения техобслуживания и плановых предупредительных работ – они будут осуществлены вместе со специалистами компании Siemens.

Обслуживание будет подразумевать осмотр корпуса на наличие деффектов, оценку работы различных систем систем, проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха. 

После завершения всех работ прокачка топлива по "Северному потоку восстановится до 33 млн кубометров в сутки.

На фоне новостей о приостановке работы российского газопровода биржевые цены в Европе доросли до 2,7 тыс долларов за кубический метр – подобные значения достигнуты впервые с марта, рост составил более чем 7%.

Источник: Газпром ✓ Надежный источник
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