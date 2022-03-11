Издания публикуют сатирические карикатуры про цены на газ и бензин

В рамках санкционного давления на Россию американский лидер Джо Байден принял решение о введении топливного эмбарго, которое ограничивает торговлю нефтью и газом с нашей страной. Меж тем, недальновидный шаг президента США ударил по мировому рынку энергоресурсов. Теперь западным СМИ остается лишь шутить на эту тему.

Американские и европейские журналисты, явно понимающие недовольство народа из-за резкого скачка цен на топливо, соревнуются друг с другом в остроумии на соответствующую тему. Вероятно, именно мемами они собираются призвать власти отказаться от дальнейших необдуманных шагов в адрес нашей страны.

Экспертное сообщество и ранее предупреждало о повышении стоимости нефти и газа на фоне пандемии коронавируса, но последовавшая санкционная война с России еще больше ударила по энергетическим рынкам.

Об остротах зарубежных СМИ рассказали журналисты "Пятого канала". Примечательно, что пресса из-за скачка цен начала высмеивать даже тему поддержки Украины, о чем западные политики заявляют постоянно.

Издания публикуют сатирические карикатуры про цены на газ и бензин. Так, The Daily Telegraph предлагает читателям выбор между полным баком горючего и футбольным клубом "Челси".

Известный немецкий карикатурист Tomicek шутит, мол, цена бензина уже достигла стоимости ракеты. Журналисты Madison уверены, что поддерживать Украину возможно до тех пор, пока цены на голубое топливо не вырастут еще больше.

Ранее в ООН заявили, что конфликт на Украине может ударить по сельскому хозяйству региона и привести к мировому голоду.