В Белоруссии начала действовать новая Конституция: что изменилось

В Белоруссии начала действовать новая Конституция: что изменилось
Фото: Star-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент РБ подписал итоги плебисцита 4 марта

С 15 марта 2022 года в Белоруссии вступают в силу поправки в Конституцию. Их одобрили на всенародном референдуме 27 февраля большинство жителей республики.

Как отметил глава ЦИК РБ Игорь Карпенко, "глубоко символично", что обновленный главный закон страны начинает действовать в День Конституции Белоруссии, который отмечается 15 марта.

С этого дня один человек сможет занимать должность президента Белоруссии не более двух сроков. Бывший глава государства может затем до конца жизни быть сенатором. Против экс-лидера нельзя инициировать уголовные дела по фактам, имевшим место в период его работы президентом.

Высшим представительным органом отныне является Всебелорусское народное собрание. В его составе не может быть более 1200 делегатов, срок их полномочий – не более 5 лет. Решения ВНС обязательны к исполнению всеми органами власти, в том числе ВНС может отправить президента в отставку. Но если глава государства внезапно умирает, руководство республикой временно берет на себя Совет безопасности РБ.

По официальным данным, поправки в Конституцию поддержали 4,4 млн белорусов, что составляет 65,16% от общего количества избирателей республики, сообщает "Свободная пресса". Против проголосовали 686 тысяч человек, т.е. около 10%.

Ранее эксперты отмечали, что изменения в Конституции укрепляют власть нынешнего президента Александра Лукашенко.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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