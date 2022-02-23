ФСБ предотвратила теракт "Правого сектора"* в Крыму

Арестованы шестеро участников

Федеральная служба безопасности России предотвратила на территории Крыма теракт. Об этом стало известно сегодня, 23 февраля.

Согласно приведенным данным, задержаны шестеро граждан России. Все являются сторонниками "Правого сектора*"*.

Сотрудники спецслужб задержали в результате проведенных мероприятий фигурантов, которые готовили подготовку подрыва самодельной взрывчатки в одном из православных храмов в Крыму – целью теракта было устрашение местного населения.

*запрещенная в России экстремистская организация
 


* Организация запрещена на территории РФ

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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