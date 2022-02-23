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Федеральная служба безопасности России предотвратила на территории Крыма теракт. Об этом стало известно сегодня, 23 февраля.
Согласно приведенным данным, задержаны шестеро граждан России. Все являются сторонниками "Правого сектора*"*.
Сотрудники спецслужб задержали в результате проведенных мероприятий фигурантов, которые готовили подготовку подрыва самодельной взрывчатки в одном из православных храмов в Крыму – целью теракта было устрашение местного населения.
* Организация запрещена на территории РФ
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