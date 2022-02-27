ФСБ предотвратила теракт в Калужской области

Агрессия злодеев была направлена на правоохранителей

Сегодня, 27 февраля, стало известно об успешном проведении специальной операции сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Так, правоохранители сумели предотвратить осуществление террористической атаки на территории Калужской области.

Сообщается, что российские спецслужбы сумели нейтрализовать действия террористов, которые хотели осуществить атаку на местных силовиков.

Также известно, что преступление готовилось под чутким руководством боевиков из ИГИЛ*.

*Организация запрещена на территории России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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