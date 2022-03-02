Руководству Незалежной требуются жертвы среди мирного населения

Власти Украины не заинтересованы в безопасности граждан страны, поэтому не организовывают эвакуацию из крупных городов и не обеспечивают горожан продовольствием. Такие выводы делает киевский политолог Глеб Ляшенко.

Он напомнил опыт Израиля, где всегда оповещают людей о местах повышенной опасности во время воздушных атак палестинцев. На Украине тоже есть военные аналитики, которые способны рассчитать районы особого риска, чтобы вывезти оттуда людей. Однако заботиться о них никто не собирается.

Более того, Ляшенко указывает на пустые полки в магазинах Киева – продуктов нет уже несколько дней, хотя город не блокирован, дороги на южном направлении открыты. Но власти и не думают организовать доставку продовольствия.

Накануне Минобороны РФ открыто предупредило, что будет наносить точечные удары по объектам ВСУ в Киеве, и рекомендовало местному населению держаться подальше от этих объектов. Но даже после этого сообщения власти Незалежной не объявили эвакуацию.

"Не надо? Пусть люди погибают? Ведь это, очевидно, политически выгодно нашим правителям. Чем больше жертв, тем сильнее позиция Зеленского",

– приводит "ПолитНавигатор" слова украинского эксперта.

Аналогичного мнения придерживается главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Он считает, что украинские власти специально не эвакуируют мирное население из района предстоящих боев, чтобы иметь возможность козырять потом на Западе рисками, которые "создала" для украинцев Москва.

ВСУ при этом сознательно ставят военную технику в жилых кварталах, чтобы прикрыться людьми как живым щитом, приводит "Взгляд" мнение Коротченко.

Ранее военный эксперт предупредил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит трибунал за использование гражданского населения в качестве защиты от атак ВС РФ.

Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. По жилым кварталам удары не наносятся. С украинских военнослужащих, добровольно складывающих оружие, берут подписку о неучастии в боевых действиях, чтобы они могли отправиться домой.