Главе Незалежной припомнили поддержку пособников нацистов

Президент Украины Владимир Зеленский, похоже, полностью утратил связь с реальностью. Пока за интересы его западных советников и местных националистов гибнут бойцы ВСУ, сам политик умудряется выдвигать нашей стране, проводящей специальную военную операцию по защите суверенитета ДНР и ЛНР, ультимативные требования. Российский политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский уверен, что карьера комика не лучшим образом сказывается на нынешнем статусе главы государства.

В эксклюзивном интервью "Пятому каналу" эксперт подверг Зеленского жесткой критике. Он сыронизировал, что украинский президент предпочитает использовать для своей риторики только нижнюю часть головы. Имеется в виду, что политик больше говорит, чем думает.

Кроме того, аналитик припомнил бывшему комику шутки над главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и удивился, как двум странам удалось выстроить диалог после этого.

"Зеленский, к большому сожалению, такой злой клоун, Джокер", – заявил Сатановский.

Он обратил внимание, как одобрительно нынешние власти Украины относятся к пособникам нацистов Бандере и Шухевичу. Также политолог отметил, что сам Зеленский и его политические соратники допускают шуточки на тему фашизма.

Особенно ученого разочаровало лицемерное отношение Зеленского – этнического еврея – к теме Холокоста. Он напомнил, как украинский глава сбежал с памятного мероприятия, проводимого в Израиле, лишь бы не оказаться в одном зале с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее украинка Виктория в эфире французского ТВ заявила, что Зеленский не является демократом, как то представляют на Западе.