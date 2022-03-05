Ведомство требует обеспечить охрану своих подчиненных

Российский дипломат пострадал в Вильнюсе после нападения. Об этом сообщили сегодня, 5 марта, в министерстве иностранных дел России.

На официальном сайте внешнеполитического ведомства говорится, что российская сторона уже успела предупредить руководства Латвии, Литвы и Эстонии об ответственности за "развязанный психоз", имеющий явный антироссийский характер.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва требует от политических руководств упомянутых стран принять срочные меры, направленные на защиту и обеспечение безопасности для представителей дипломатической миссии. Захарова сослалась на положения Венской конвенции о дипломатических сношениях, принятой в 1961 году.

Как указали в МИД, нападение на сотрудника было совершено в столице Литвы с применением физической силы.

Несколькими днями ранее стало известно, что в Вильнюсе избили секретаря российского посольства. Пострадавшим оказался россиянин 1993 года рождения, отказавшийся от медицинской помощи. Нападение произошло во дворе многоквартирного дома – на представителя российской дипломатии набросился мужчина 58-летнего возраста. Тогда же сообщалось, что инцидент возник после акции в поддержку Украины, которая проводилась у стен российского посольства 24 февраля.

В ситуацию вмешались проходившие мимо сотрудники правоохранительных органов, которые прекратили потасовку. В посольстве отказались давать детали. Самому нападавшему грозит до двух лет тюрьмы.

А в Нидерландах в российских дипломатов бросили бомбу.