Чеченский лидер предложил главе Незалежной передать власть экс-президенту Януковичу

Президент Украины Владимир Зеленский так быстро сбежал из страны, что никто из его окружения не успел заметить его сверкающие пятки. Лидер нации оставил в недоумении свой офис и Верховную раду. К такому выводу пришел глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Никто не знает, в какой стране забился Зеленский. Хоть бы адрес для писем оставил. Но и его нет", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, он вовсе не сомневался в том, что шестой президент Незалежной попытается уйти от ответственности. Но перед собственными согражданами мог бы сделать хорошую мину даже при очень плохой игре.

"Не подставляйте народ. Возвращайтесь, Владимир! Неужели вы хотите выбрать путь (экс-лидера Грузии Михаила) Саакашвили и все оставшееся время бегать, пожевывая от страха галстук?" – обратился Кадыров к пану Зеленскому.

Он призвал украинца вернуться в Киев, принять требования Москвы и попросить прощения у соотечественников и, в особенности, у жителей ДНР и ЛНР, за весь тот беспредел, устроенный постмайданным режимом.

Кроме того, Кадыров подчеркнул, что по закону реальным президентом Незалежной является свергнутый в результате госпереворота в 2014 г. Виктор Янукович. Вот ему он и предложил Владимиру Александровичу передать власть.

Напомним, накануне депутат Верховной Рады Илья Кива записал видеообращение, в котором ссылаясь на собственные источники сообщил, что глава государства пересек 4 марта украинско-польскую границу и сейчас находится "в безопасности". Насколько это соответствует действительно, никто пока не знает.

