Последствия вступления Финляндии в НАТО оценил эксперт

Военные риски будут усилены с обеих сторон

В случае вступления Финляндии в НАТО России придется разместить ракетные системы на островах в Финском заливе, и подлетное время до Хельсинки составит 30 секунд. На это указал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что пришло время открыть обсуждение членства страны в НАТО. По оценке Межевича, такой референдум расколет финнов пополам.

В последнее время финские политики увлеклись антироссийской истерией, несмотря на то что между Москвой и Хельсинки наработаны прочные экономические и политические связи. Финляндия стремительно милитаризуется. Так что нейтральной страной в полном смысле этого слова она уже не является. Но ее вхождение в Североатлантический военный блок окончательно изменит ситуацию.

"Создание дополнительных военных рисков будет носить обоюдный характер",

– предупредил Межевич, напомнив, что граница между нашими странами тянется 1,5 тыс.км, и усиление ее охраны будет стоить дорого. Так что в вступление в НАТО закончится для Финляндии большими проблемами.

О возможном вступлении Финляндии в НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил в январе 2022 года.

Вопрос о непродвижении НАТО к границе России является ключевым для Москвы в обеспечении безопасности. Гарантия внеблокового статуса Украины – одна из основных целей спецоперации РФ в Незалежной.

Основная информация о событиях на Украине – в онлайн-трансляции "Утра".