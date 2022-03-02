В планы западных кураторов не входит план бегства лидера украинцев из страны

Западные кураторы президента Украины Владимира Зеленского полностью его контролируют и пичкают наркотиками, чтобы он не сбежал из страны. К такому выводу пришел экс-министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук, пытаясь объяснить, с чего это бывший комик изображает из себя смельчака и продолжает посылать солдат ВСУ в адский котел спецоперации ВС РФ на территории Незалежной и в Донбассе.

По его мнению, ни украинское общество, ни местная элита не обладают самостоятельной субъектностью в тех боевых действиях, которые в настоящий момент проводятся против российской группировки.

"Нужно еще раз для себя четко зафиксировать, что ни с какой Украиной мы все-таки не воюем. Мы воюем с Западом", – сказал "ЦарьГраду" эксперт.

Он убежден, что главным спонсором нынешнего военного противостояния являются западники, а Зеленский и украинские олигархи не играют никакой самостоятельной роли. По его мнению, сегодня вообще невозможно ни о чем договориться с Владимиром Александровичем, и в переговорах нет смысла.

"Он сам себе не хозяин, его западный спецназ выводит к камерам, контролирует, как бы обеспечивая безопасность, а на самом деле, охраняя от побега и накачивая его наркотиками, проводит инструктаж", – считает Пинчук.

С нынешней элитой Незалежной переговоры можно вести лишь о том, каким образом они начнут сдаваться, резюмировал бывший донецкий силовик.

Напомним, в последние дни пан Зеленский записывает все свои видео, дает комментарии, делает обращения к нации из бункера где-то в районе администрации президента в Киеве. Во всяком случае так утверждает журналист CNN Мэттью Чэнс, взявший на днях у главы государства интервью.

Что касается второго раунда переговоров, которые были намечены на сегодня, то их перенесли на четверг, 3 марта. А все из-за того, что украинская делегация ездит в Белоруссию через Польшу. Ну, или еще по какой-то иной причине, например, в окружении пана Зеленского все в панике из-за новых отлов в Донбассе или не получили четких указаний из Вашингтона.

