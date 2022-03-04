На фоне российских оппонентов украинцы выглядели странно

Накануне, 3 марта, состоялся второй раунд переговоров между российскими и украинскими делегатами по поводу ситуации, которая сложилась на территории Незалежной. Известный военный эксперт Виктор Баранец обратил внимание на форму одежды наших и киевских переговорщиков. Последние получили достаточно жесткую оценку от полковника в отставке.



Действительно, российская делегация была одета в строгом деловом стиле – классических костюмах. А вот украинцы решили выбрать повседневный стиль. Толстовки с капюшонами, бейсболки, удобные штаны – так нарядилась делегаты от Украины.





Баранец подчеркнул, что такой выбор весьма странен для проведения переговоров на высоком уровне.

"Еще бы в майке-алкоголичке и домашних трусах пришли… Слава Богу, до этого не дошло", – сокрушается военный эксперт в эфире ютуб-программы "Соловьев LIVE".

Отметим, организация второго раунда переговоров была достаточно сложной. Украинская делегация долго артачилась, требовала изменить место и время проведения встречи. Российские делегаты стойко выдержали все выкрутасы украинцев, и важное для всего мирового пространства мероприятие состоялось.

