"Майка-алкоголичка и домашние трусы": Баранец разгромил дресс-код делегации Киева на переговорах с Москвой

"Майка-алкоголичка и домашние трусы": Баранец разгромил дресс-код делегации Киева на переговорах с Москвой
Фото: Belta news agency/XinHua/www.globallookpress.com
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На фоне российских оппонентов украинцы выглядели странно

Накануне, 3 марта, состоялся второй раунд переговоров между российскими и украинскими делегатами по поводу ситуации, которая сложилась на территории Незалежной. Известный военный эксперт Виктор Баранец обратил внимание на форму одежды наших и киевских переговорщиков. Последние получили достаточно жесткую оценку от полковника в отставке.

Действительно, российская делегация была одета в строгом деловом стиле – классических костюмах. А вот украинцы решили выбрать повседневный стиль. Толстовки с капюшонами, бейсболки, удобные штаны – так нарядилась делегаты от Украины.

  

Баранец подчеркнул, что такой выбор весьма странен для проведения переговоров на высоком уровне.

"Еще бы в майке-алкоголичке и домашних трусах пришли… Слава Богу, до этого не дошло", – сокрушается военный эксперт в эфире ютуб-программы "Соловьев LIVE".

Отметим, организация второго раунда переговоров была достаточно сложной. Украинская делегация долго артачилась, требовала изменить место и время проведения встречи. Российские делегаты стойко выдержали все выкрутасы украинцев, и важное для всего мирового пространства мероприятие состоялось.

Источник: Соловьев LIVE ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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