Немецкая "дочка" оператора "Северного потока-2" готова к ликвидации

Немецкая "дочка" оператора "Северного потока-2" готова к ликвидации
Фото: Jens Büttner / ZB / www.globallookpress.com
Компания для сертификации трубопровода была создана всего полтора месяца назад

Немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG объявила о возможной ликвидации на фоне происходящего на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на релиз компании.

"В связи с текущими событиями, в том числе ситуацией с нашим акционером Nord Stream 2 AG, Gas for Europe GmbH, вероятно, будет ликвидирована", – цитирует агентство заявление организации.

Напомним, компания Gas for Europe GmbH создана в январе 2022 г. для прохождения процедуры сертификации газопровода "Северный поток-2" по законодательству ФРГ. Это необходимо было сделать для начала поставок российского газа европейским потребителям.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что история с "СП-2" четко продемонстрировала, что Берлин занимает абсолютно подчиненное и несамостоятельное место на мировой арене, следуя указаниям со стороны Вашингтона.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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