Самолет с россиянами на борту задержан в Канаде

Канадские правоохранители проверяют факт нарушения запрета на полеты

Сегодня, 4 марта, стало известно о скандальном инциденте на территории Канады. Сообщается, что выполняющий чартерный рейс лайнер с нашими согражданами на борту был задержан в одном из аэропортов на севере этой страны.

Такой информацией с общественностью подивился руководитель канадского Минтранса Омар Альхабра. Соответствующая информация размещена в его твиттер-аккаунте.

Сейчас местные правоохранители пытаются выяснить, можно ли отнести данный инцидент к нарушению запрета на полеты, передает телеканал "360". Детали происшествия уточняются. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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