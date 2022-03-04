Канадские правоохранители проверяют факт нарушения запрета на полеты

Сегодня, 4 марта, стало известно о скандальном инциденте на территории Канады. Сообщается, что выполняющий чартерный рейс лайнер с нашими согражданами на борту был задержан в одном из аэропортов на севере этой страны.



Такой информацией с общественностью подивился руководитель канадского Минтранса Омар Альхабра. Соответствующая информация размещена в его твиттер-аккаунте.

Сейчас местные правоохранители пытаются выяснить, можно ли отнести данный инцидент к нарушению запрета на полеты, передает телеканал "360". Детали происшествия уточняются.